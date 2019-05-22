شكرا لقرائتكم نجوم سعوديون شاركوا في مونديال الشباب وتألقوا بكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنطلق يوم الخميس المقبل نهائيات كأس العالم للشباب والتي تستضيفها بولندا، بمشاركة المنتخب السعودي والذي سيبدأ مشواره يوم السبت المقبل بمواجهة نظيره الفرنسي.

ويخوض المنتخب السعودي الشاب النهائيات للمرة التاسعة في تاريخه حيث تأهل للبطولة عقب تحقيقه كأس آسيا للشباب 2018، ووقع في المجموعة الخامسة التي تضم بجانبه منتخبات فرنسا ومالي وبنما.

منتخب الشباب حصل على لقب كأس آسيا تحت 19 عاما في 2018

وعرف السعوديون.. لاعبون مميزون سطع نجمهم بمونديال الشباب، حيث أكملوا مسيرتهم وحققوا البطولة الآسيوية للأخضر وخاضوا نهائيات كأس العالم للكبار، حيث يتقدمهم مهاجم النصر السابق محيسن الجمعان والذي سجّل أول هدفٍ سعودي في مونديال الشباب، وكان ذلك في نهائيات كأس العالم بموسكو 1985حينها هز شباك منتخب إيرلندا وهو الهدف الذي انتهت عليه المباراة، بالإضافة إلى زميله فهد الهريفي، الذي ساهم بحصول المنتخب السعودي الأول بكأس آسيا 1988والتأهل لمونديال أمريكا 1994.

محيسن الجمعان صاحب أول هدف سعودي في مونديال الشباب

وخلال مشاركة الأخضر الشاب للمرة الثانية في تاريخه بمونديال تشيلي 1987أنجبت البطولة أكثر من لاعب مميز يتقدمهم المدافع أحمد جميل وساهما بحصول المنتخب السعودي الأول كأس آسيا 1988بالإضافة إلى وصوله برفقة الأخضر الأول إلى مونديال أمريكا 1994، و خالد مسعد أحد النجوم المتوجين بكأس آسيا 96 بالإضافة لمشاركته في مونديال فرنسا 98، بالإضافة إلى زميله عبدالرحمن الرومي.

أحمد جميل في صورة "أرشيفية"

وفي مونديال الرياض عام 1989واصل المنتخب السعودي إنجابه للاعبين المميزين وكانت هذه المرة من نصيب المهاجم فهد المهلل وزميله فؤاد أنور واللذان كانا أحد لاعبي الأخضر المشاركين في مونديال أميركا 1994وفرنسا 1998، وتوجا بكأس آسيا 1996 برفقة المنتخب السعودي الأول، بالإضافة إلى بروز زميلهم المهاجم الراحل خالد الرويحي والذي تألق في تلك البطولة.

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فؤاد أنور "أرشيفية"

وفي مونديال أستراليا 1993 بزغ نجم العديد من النجوم يتقدمهم المدافع المميز عبدالله سليمان ومحمد شليه وخميس العويران وعبيد الدوسري والذين حققوا العديد من الإنجازات مع المنتخب السعودي أبرزها المشاركة في مونديالي فرنسا 1998وكوريا الجنوبية واليابان 2002، بالإضافة إلى تتويجهم بلقب كأس آسيا 1996مع المنتخب الأول، بالإضافة إلى النجم فهد الغشيان والذي شارك مع المنتخب السعودي الأول في مونديال أمريكا 1994.

وعاد المنتخب السعودي الشاب مجدداً لنهائيات كأس العالم بعد مشاركته في مونديال نيجيريا 1999وشهد بروز الحارس مبروك زايد وزميله المدافع صالح الصقري واللذان شاركا مع المنتخب السعودي الأول في مونديالي 2002 و2006، بالإضافة إلى قائد المنتخب السعودي أنذاك سعد الشهري والذي عاد وقاد الأخضر كمدرب للتأهل لمونديال كوريا الجنوبية 2017.

مبروك زايد حارس الاتحاد السابق

وقدّم الأخضر الشاب أداءً متواضعاً في مشاركته السادسة بمونديال الإمارات 2003، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها أنجبت نجوماً مميزة في مقدمتهم المدافع أسامة المولد وعبده عطيف وشقيقه أحمد وعيسى المحياني وعبداللطيف الغنام.

أسامة المولد في لقاء سابق مع الاتحاد "أرشيفية"

وفي مونديال كولومبيا 2011 ظهر المنتخب السعودي بأداء مميز، وهو ما نتج عنه بروز عدد من النجوم والذين يعتبرون أعمدة المنتخب السعودي حالياً ويتقدمهم فهد المولد وياسر الشهراني ومعتز هوساوي وسالم الدوسري ومحمد آل فتيل وعبدالله عطيف والحارس فواز القرني.

ياسر الشهراني أحد مواهب الأخضر في مونديال 2011

وفي آخر مونديال شباب سعودي كان في عام 2017 برز نجوم بدأوا في هذا الموسم مسيرتهم مع أنديتهم وفي مقدمتهم المدافع عبدالإله العمري والذي خاض موسماً مميزاً مع الوحدة وزميله عبدالرحمن الدوسري الذي توج مع فريقه النصر بالدوري يوم الخميس الماضي، ولاعب الأهلي المميز أيمن الخليف، ومهاجم الهلال عبدالرحمن اليامي وزميله بالفريق ناصر الدوسري.