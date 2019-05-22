شكرا لقرائتكم بقاء غاريث بيل يكلف ريال مدريد 55 مليون جنيه إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تحوم الشكوك حول استمرار الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد الموسم المقبل، وذلك بعد أن أشارت أنباء صحفية إلى عزمه العودة لإنجلترا التي تركها قبل 6 مواسم ليرتدي قميص أبيض العاصمة الإسبانية.
وبقي في عقد بيل، أغلى لاعب في العالم عندما انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد لقاء 90 مليون جنيه إسترليني، 3 مواسم، وسيحصل على 55 مليون جنيه إسترليني تمثل رواتبه السنوية إذا ما بقي في صفوف الفريق.
وعانى بيل من كثرة الإصابات منذ انتقاله إلى صفوف بطل أوروبا 13 مرة، وكان أحد العناصر التي حققت البطولة الأوروبية 4 مرات خلال آخر 6 مواسم.
ولم يدفع زيدان، مدرب ريال مدريد، باللاعب الويلزي في المباراة الدورية الأخيرة، ما زاد الشكوك حول رحيله عن صفوف الفريق والعودة إلى الدوري الإنجليزي مجدداً.
كانت هذه تفاصيل خبر بقاء غاريث بيل يكلف ريال مدريد 55 مليون جنيه إسترليني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.