اتحاد الكرة يتحدى الأهلي .. قمة الزمالك رقم 118 بعد أمم إفريقيا

كتب يسرى غازى أعلنت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين عن مواعيد الأسبوع الأخير فى الدورى الممتاز وشملت مباراتين لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك. وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تمسك بخوض مباراة القمة رقم 118 قبل انطلاق نهائيات أمم إفريقيا فيما رفض مجلس الزمالك وطالب بإقامتها بعد كان 2019. وخلت الجولة الأخيرة التى أعلن عنها عامر حسين من تجديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة الأخيرة على أن تقام بعد انتهاء منافسات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو...

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