رابتورز يستعرض في مواجهة باكس ويعادله 2-2

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قدم تورونتو رابتورز عرضا لافتا وألحق بمنافسه ميلووكي باكس خسارة ثقيلة 120-102 في نهائي المنطقة الغربية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المباراة الرابعة على ملعبه مدركا التعادل 2-2 في السلسلة.

واعتمد تورونتو أداء جماعيا في الوقت الذي كان فيه أفضل هداف في صفوفه كاوهي لينارد يعاني من اصابة، لكن على الرغم من ذلك نجح في تسجيل 19 نقطة. وكان كايل لاوري أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 25 نقطة بينها 12 في الربع الأول. وقدم لاعبا الارتكاز الاسباني مارك غاسول والكونغولي الاسباني سيرج ايباكا أفضل اداء لهما في الآونة الأخيرة وسجل كل منهما 17 نقطة في حين أضاف الاحتياطي نورمان باول 18 نقطة.

وقال لاوري "فاز الفريق المنافس بمباراتين على أرضه وكان يتعين علينا الرد عليه وهذا ما قمنا به".

وأضاف "كنا ندرك بأن الأمور ستكون صعبة على كاوهي وبالتالي الجميع ساهم في الفوز وقد اعطانا هذا الأمر ثقة في اواخر المباراة".

واعترف مدرب رابتورز نيك نيرس بان لينادر ليس في كامل جاهزيته البدنية بقوله "انه متعب وليس في كامل لياقته البدنية شأنه في ذلك شأن الكثير من اللاعبين في هذه الفترة من الموسم، لكنه يملك رغبة رائعة في الفوز".

واضاف "اقترحت عليه في بعض اللحظات ان اريحه لوقت أطول لكنه كان يقول لي دائما بأنه يريد اللعب وبأنه لا يعاني من أوجاع".

ويشرف نيرس الذي أمضى 11 موسما في أوروبا وتحديدا في بريطانيا، على رابتورز في أول موسم له ويستطيع قيادة فريقه الى بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه لكنه حافظ على حذره بقوله "كل مباراة في البلاي أوف مختلفة. سنرى ما هو الخيار الافضل في المباراة المقبلة عندما نلعب في أجواء عدائية".

ولم تنفع النقاط ال30 التي سجلها كريس ميدلتون أو النقاط ال25 لليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في ابعاد الخسارة عن باكس الذي يستضيف المباراة الخامسة الخميس.

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وقال النجم اليوناني المرشح الى لقب أفضل لاعب في الدوري الى جانب جيمس هاردن وبول جورج "افتقدنا الى الحيوية، يجب الاعتراف، لقد لعبوا بطريقة جماعية كبيرة لا سيما في الدفاع لكن ثمة الكثير من الاشياء يمكن ان نقوم بها بطريقة أفضل".

واعتبر بان لا مجال للقلق "الشعور لم يتغير. يتعين علينا تنفيذ الخطة الموضوعة. يتعين علينا اللعب بحيوية أكبر والتنفيذ بشكل أفضل".

وقلب رابتورز تخلفه في الربع الأول بفارق سبع نقاط وأنهاه متقدما 32-31 ثم وسع الفارق الى 10 نقاط في نهاية الشوط الاول (65-55).

وابتعد رابتورز بفارق 16 نقطة في احدى مراحل الربع الثالث قبل ان يدخل الربع الأخير متقدما بفارق 13 وينهي المباراة بفارق 18 نقطة.

وهي المرة الثانية فقط التي يتكبد فيها باكس خسارتين متتاليتين طوال الموسم.

واعترف مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر بأن فريقه لم يكن على الموعد وقال في هذا الصدد "لم نملك المستوى لنخلق المتاعب لهم لا سيما في الدفاع. لكن المباراة المقبلة ستقام في قاعتنا ويتعين علينا الرد. السلسلة مثيرة بين فريقين جيدين جدا".

وسيواجه الفائز في هذه السلسلة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في الموسمين الماضي والذي اكتسح بورتلاند ترايل بلايزرز بأربعة انتصارات نظيفة ليبلغ النهائي للمرة الخامسة تواليا.

ويبدأ الدور النهائي للدوري في 30 ايار/مايو.