شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك .. بيراميدز يفوز على النجوم بهدفين فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة من مساء اليوم يلتقى فريق بيراميدز مع النجوم فى إطار الجولة الثالثة و الثلاثون من مسابقة الدورى ، باستاد الدفاع الجوى .
وقبل المواجهة المرتقبة ، التقى الفريقان فى الدور الأول من البطولة ، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر الماضى ، بالجولة السادسة عشر من المسابقة المحلية ، وانتهى اللقاء بهدفين دون رد لبيراميدز ، أحرزهما كل من نبيل دونجا ، و كارلوس إدواردو.
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يذكر أن النجوم هبط رسميا لدورى القسم الثانى ، بجانب الداخلية ، و لم يتحدد الطرف الثالث للهبوط حتى الآن.
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