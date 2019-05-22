فلاش باك .. بيراميدز يفوز على النجوم بهدفين فى الدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة من مساء اليوم يلتقى فريق بيراميدز مع النجوم فى إطار الجولة الثالثة و الثلاثون من مسابقة الدورى ، باستاد الدفاع الجوى .

وقبل المواجهة المرتقبة ، التقى الفريقان فى الدور الأول من البطولة ، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر الماضى ، بالجولة السادسة عشر من المسابقة المحلية ، وانتهى اللقاء بهدفين دون رد لبيراميدز ، أحرزهما كل من نبيل دونجا ، و كارلوس إدواردو.

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