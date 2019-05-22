شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلائع الجيش يعلن التعاقد مع أول صفقات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلائع الجيش تعاقده رسمياًَ مع ابراهيم رخا صانع ألعاب فريق الرجاء المطروحي، ليصبح أولى صفقات الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، ويسرى عرفان المدير الإدارى للفريق كما تسلم النادى الاستغناء الخاص باللاعب من نادى الرجاء المطروحى وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاءه رسمياً فى الدورى. ويستعد الطلائع لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها العاشرة مساء الاثنين المقبل فى الجولة 34 والاخيرة للدوري . Advertisements ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء، وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.

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