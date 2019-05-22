شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جماهير الزمالك تحتشد أمام النادى الأولمبى لشراء تذاكر نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت جماهير الزمالك بكثافة أمام بوابات النادى الأولمبى بالإسكندرية، لشراء تذاكر مواجهة نهضة بركان، المقرر لها الأحد المقبل فى العاشرة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونشر عدد من الجماهير صورًا عبر موقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين أن عملية بيع تذاكر نهائى الكونفدرالية، تشهد زحاما كبيرا أمام بوابات النادى الأولمبى بالإسكندرية.

ويواصل الزمالك عمليات طرح تذاكر مباراة نهضة بركان المغربى، بعد الحصول على موافقة الأمن بحضور 40 ألف مشجع للمباراة، وذلك بعدما بدأت عملية البيع فى الساعات المتأخرة من مساء أمس بالإسكندرية، على أن تكون متاحة اليوم الأربعاء، أمام الجماهير البيضاء فى مختلف المحافظات.

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وتواجد المئات من جماهير الزمالك أمام البوابات منذ الصباح الباكر للحصول على التذاكر رغم ارتفاع درجة الحرارة.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان المغربى انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد أحرزه لابا كودجى.

وتقرر أن تطرح التذاكر بداية من القاهرة عبر منفذ فى نادى الزمالك فى بوابة جامعة الدول العربية، ومنفذ فى نادى السكة الحديد ونادى الشمس، إلى جانب منفذ بيع فى جامعة المنصورة ومنفذ فى نادى القضاة بجانب منافذ فى المنوفية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بعدما قرر مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، طرح تذاكر فى مختلف محافظات الجمهورية من أجل مساعدة الجماهير بتوفير منافذ البيع لهم فى كل مكان.