شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتناول الإفطار مع لاعبى الأهلى فى الإسكندرية قبل مواجهة الإسماعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تناول وجبة الإفطار في فندق إقامة فريق الكرة بالاسكندرية قبل حضور مباراة الأحمر مع الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

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ويأتي قرار الخطيب لدعم اللاعبين والجهاز الفني في هذه المباراة الهامة التى يتطلهع فيها الاهلي للفوز من أجل استكمال رحلة التتويج ببطولة الدوري.

ويحتل الاهلي قمة الدروي قبل لقاء الليلة بـ73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة.