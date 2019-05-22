شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: ما يحدث فى الدورى المصرى إعجاز.. وشاهدوا موقف المغرب وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن صعوبة الوقت التى صادفت الموسم المحلى الحالى لم تكن خاصة بالدورى المصرى فقط، بل عانت منها أفريقيا لأنه موسم استثنائى بسبب تغيير مواعيد المسابقات الأفريقية، ما أجبرنا على أن نلعب دورتين لكل بطولة أفريقية خلال الموسم الحالى.

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وأضاف رئيس المسابقات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إنهاء الدورى عمليا فى 3 يونيو المقبل - باستثناء مباراتين - يعد إنجازا إذا ما وضع فى الاعتبار أن الدورى المصرى يضم 18 ناديا ( 34 أسبوعا ) مقارنة بالدورى المغربى الذى يضم 16 ناديا والدورى التونسى 14 ناديا وكلاهما ممتد حتى منتصف يونيو المقبل.

وعن شكوى بعض الأندية التى تمتد فترات التوقف لديها إلى شهر، أشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن ذلك وارد الحدوث فى أى مكان فى العالم ضاربا المثل بنادى ليفربول الإنجليزى الذى يلعب له محمد صلاح نجم مصر، وقد أنهى الدورى يوم 12 مايو الحالى، فى حين يستكمل تدريباته منذ ذلك التاريخ استعدادا لمباراة فى بطولة أوروبا ستقام 1 يونيو المقبل.