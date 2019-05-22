شكرا لقرائتكم خبر عن نادى إف سى مصر يطيح بـ13 لاعبا بعد الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة إف سى مصر، أحد الأندية الصاعدة للدورى الممتاز هذا الموسم، الاستغناء عن 13 لاعبا دفعة واحدة من القوام الأساسى للفريق ممن كان لهم تمثيل الفريق فى الموسم المنقضى بالقسم الثانى.

وقد ضمت قائمة الراحلين كلاً من "أحمد سعد - أحمد شوقى - إبراهيم أبو الريش - على محفوظ - محمد العديسى - يحى حامد - محمود جمعة - محمود أجوجو - أحمد كاستيلا - بدوى عاشور - بلال سالم - مصطفى كشري - محمد السيد".

كان فريق إف سى مصر قد نجح فى الصعود لدورى الأضواء والشهرة للمرة الأولى فى تاريخه هذا العام، على حساب أندية كبرى فى المجموعة الثانية "القاهرة" مثل الترسانة والقناة وسيراميكا كليوباترا.