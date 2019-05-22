فريق "كوكاكولا" يتعاقد مع محمود عبد الحكيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد فريق كوكاكولا مع محمود عبد الحكيم صانع ألعاب المريخ البورسعيدى السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر ضمن خطة الإدارة فى المنافسة على الصعود للدورى الممتاز. يذكر أن محمود عبد الحكيم من اللاعبين أصحاب التاريخ الكبير مع الساحرة المستديرة، حيث شارك مع أندية بتروجت ثم المصرى البورسعيدى مرورا بالإنتاج الحربى الذى انتقل بعده إلى المريخ البورسعيدى وأمضى معه ثلاثة مواسم لينتقل أخيرا إلى كوكاكولا. وترك مجلس الإدارة مدة التعاقد للاعب تقديرا لعطائه مع الساحرة المستديرة.

محمود عبد الحكيم

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