سوبر كورة.. توقعات جماهير الزمالك لنتيجة نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع عدد من جماهير الزمالك الذين تواجدوا أمام بوابة النادى لشراء تذاكر مباراة فريقهم أمام نهضة بركان المغربى فى إياب الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل، نتيجة مباراة موقعة برج العرب. ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين فى موقعة برج العرب لضمان التتويج بلقب الكونفدرالية بعد الخسارة بهدف فى لقاء الذهاب بالمغرب. لمرعفة توقعات جماهير الزمالك اضغط هنا

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