شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير للدورى الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، وذلك على النحو التالى : يوم 27 مايو : يوم 27 مايو : الجونة والإسماعيلى النجوم وإنبى مصر المقاصة وطلائع الجيش الداخلية والمصرى Advertisements 30 مايو 30 مايو حرس الحدود وبيراميدز 3 يونيو 3 يونيو بتروجت والمقاولون الإنتاج الحربى ودجلة الاتحاد السكندرى وسموحة حرس الحدود أو الجونة مع الزمالك.

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