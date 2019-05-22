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الأهلى يكشف مراحل علاج غضروف نيدفيد ويرفض التسرع فى عودته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بالجهاز الفنى للأهلى إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يسير بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة، التى خضع لها مؤخرًا فى ألمانيا. 

 

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وأوضح المصدر أن اللاعب سيعود إلى ألمانيا قريبا للاطمئنان عليه خاصة أنه يسير وفق برنامج علاجى وتأهيلى محدد وأنه لا توجد أى مبررات للتعجل فى عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه. 

 

يذكر أن كريم نيدفيد أجرى مؤخرًا جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا تحت إشراف البروفسيور الألمانى فايلر الذى قدم للجهاز الفنى أيضا تقريرا شاملا عن اللاعب وبرنامجه العلاجى والتأهيلى الذى يسير عليه فى مصر بعد عودته من ألمانيا.

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