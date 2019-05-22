شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف مراحل علاج غضروف نيدفيد ويرفض التسرع فى عودته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بالجهاز الفنى للأهلى إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يسير بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة، التى خضع لها مؤخرًا فى ألمانيا.
وأوضح المصدر أن اللاعب سيعود إلى ألمانيا قريبا للاطمئنان عليه خاصة أنه يسير وفق برنامج علاجى وتأهيلى محدد وأنه لا توجد أى مبررات للتعجل فى عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه.
يذكر أن كريم نيدفيد أجرى مؤخرًا جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا تحت إشراف البروفسيور الألمانى فايلر الذى قدم للجهاز الفنى أيضا تقريرا شاملا عن اللاعب وبرنامجه العلاجى والتأهيلى الذى يسير عليه فى مصر بعد عودته من ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يكشف مراحل علاج غضروف نيدفيد ويرفض التسرع فى عودته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.