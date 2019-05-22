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تعرف على أول رد فعل من طارق الغنام بعد الاعتزال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان طارق الغنام نجم سلة الأهلى اعتزاله اللعب بعد مشوار حافل بالبطولات على مستوى الأندية والمنتخب.

وحرص ”الخليج 365” على التواصل مع اللاعب لمعرفة أسباب الاعتزال فى الوقت الحالى.

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وقال طارق الغنام، فى تصريحات خاصة، إنه اعتزل بعد نهاية الموسم مكتفيا بما قدمه فى صالات السلة، والألقاب والبطولات التى حققها الفترة الماضية طوال 23 عاما مارس فيها كرة السلة، ليكون قرار الاعتزال نهائيا ولا رجعة فيه.

وعن المحطة المقبلة أكد الغنام انه لم يحدد وجهته الفترة المقبلة، حتى الآن سواء بالعمل فى الأجهزة الفنية للسلة بالنادى الأهلى أو الاتجاه للعمل الإدارى.

يذكر أن طارق الغنام سبق وأعلن الاعتزال منذ عامين، لكنه تراجع بعد شهر، ليكمل سلسلة البطولات التى حققها مع الفريق الأحمر.

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