لمباراة واحدة فقط.. طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن الموقع الرسمي لنادي الاتحاد تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق السكندري خلفًا لحلمي طولان.
وكان طولان قد تقدم باستقالته بعد الخسارة برباعية دون رد أمام طلائع الجيش بالدوري.
وأكد الاتحاد السكندري في بيانه أن محمد مصيلحى رئيس النادي السكندري أتم أتفاقه مع طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة سموحة المقبلة بالجولة الـ " 34 " لمسابقة الدوري.
من جانبه وافق طلعت يوسف على تولي قيادة النادى من منطلق عشقه و انتمائه لهذا الكيان الكبير.
وفوض مجلس إدارة النادى، طلعت يوسف فى تشكيل الجهاز الفنى المعاون له و الذى سيتم إعلانه خلال الساعات القلية القادمة.
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