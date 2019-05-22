لمباراة واحدة فقط.. طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الموقع الرسمي لنادي الاتحاد تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق السكندري خلفًا لحلمي طولان.

وكان طولان قد تقدم باستقالته بعد الخسارة برباعية دون رد أمام طلائع الجيش بالدوري.

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وأكد الاتحاد السكندري في بيانه أن محمد مصيلحى رئيس النادي السكندري أتم أتفاقه مع طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة سموحة المقبلة بالجولة الـ " 34 " لمسابقة الدوري.

من جانبه وافق طلعت يوسف على تولي قيادة النادى من منطلق عشقه و انتمائه لهذا الكيان الكبير.

وفوض مجلس إدارة النادى، طلعت يوسف فى تشكيل الجهاز الفنى المعاون له و الذى سيتم إعلانه خلال الساعات القلية القادمة.