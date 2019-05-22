المسابقات تعلن مواعيد الجولة الأخيرة.. ومباراتان تحددان منافس الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير للدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة.
ولم تحدد لجنة المسابقات منافس الزمالك في الجولة الأخيرة بين فريقي حرس الحدود، أو الجونة، بناء على مباراتهما السابقة.
ويلتقي الحرس أمام بيراميدز 30 مايو، والجونة أمام الإسماعيلي 27 مايو، حيث ينتظر اتحاد الكرة تحديد موقف الفريق المستمر في المنافسة على الهبوط والفريق الذي سيضمن البقاء، لتحديد منافس الزمالك في الجولة الاخيرة، لضمان تكافؤ الفرص بين الفرق المرشحة للهبوط بجانب الداخلية، والنجوم.
وينافس على الهبوط فرق وادي دجلة 37 نقطة، والإنتاج الحربي 37 نقطة، وحرس الحدود 36 نقطة، والجونة 36 نقطة، والاتحاد السكندري 36 نقطة، وبتروجيت 34 نقطة.
وجاء الجدول كالتالي:
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