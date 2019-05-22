الأهلي أم الزمالك؟ كم نقطة يحتاجها القطبان لحسم وجهة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حسبة معقدة اعتاد عليها متابعو الدوري المصري خاصة قطبيه الأهلي والزمالك بسبب عدم انتظام جدول مسابقة بطولة الدوري الممتاز، ولعل الموسم الحالي زادت الأمور تعقيدًا بعد نيل مصر شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية ووصول الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

الوضع الحالي لجدول الدوري يشهد خوض بعض الفرق 29 جولة (الزمالك)، والبعض الآخر 33 جولة ويتبقى له جولة أخيرة على نهاية المسابقة مثل المصري، مصر للمقاصة، إنبي وسموحة وغيرهم.

الأهلي في مقدمة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة جمعها من خوض 31 جولة حقق الفوز في 23 مباراة، تعادل في أربعة وخسر في مثلهم.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 66 نقطة جمعها من خوض 29 جولة، حقق الفوز في 20 مباراة، تعادل في 6 وخسر في 3 مواجهات أخرى.

وابتعد بيراميدز -صاحب المركز الثالث- عن المنافسة على لقب الدوري بشكل رسمي بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما ليحصد 66 نقطة جمعها من خوض 32 جولة، حقق الفوز في 18 مباراة، تعادل في 12 وخسر في اثنين فقط.

وجهة الدوري إلى أين؟

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الفريق الأحمر أمامه 3 مباريات فقط على نهاية مشواره في البطولة أمام كل من الإسماعيلي، المقاولون العرب والزمالك.

أما الزمالك فنظرًا لانشغاله بخوض مباراة نهائي الكونفدرالية فتم تأجيل له أكثر من مباراة، ليتبقى أمامه 4 مباريات قبل إنهاء مشواره أمام الأهلي في الجولة الأخيرة.

المباريات المتبقية للزمالك أمام كل من الإسماعيلي، حرس الحدود، الإنتاج الحربي، الجونة والأهلي.

في حالة فوز الأهلي بمباراتيه المقبلتين أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب سيرفع رصيده إلى النقطة 79 (من 33 جولة)، وينتظر الزمالك -في حالة فوزه في جميع مبارياته المتبقية- لحسم البطولة في الجولة الأخيرة، حيث سيصبح الفارق بينهما نقطة واحدة فقط.

أما في حالة تعثر الزمالك بـ"الخسارة" في أي مباراة مقبلة، فسيمنح الأهلي لقب الدوري بشكل رسمي إذا ما استمر الفريق الأحمر في مواصلة انتصاراته.

نفس الحال بالنسبة للزمالك، إذا ما فقد الأهلي نقاطا خلال مباراتي الإسماعيلي والمقاولون العرب فسيعطي أفضلية للأبيض نحو مشواره لاستعادة اللقب الغائب منذ 3 مواسم.