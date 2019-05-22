ماركا تكشف.. فيفا يحقق مع رئيس كاف بسبب "الفساد والتحرش والرشوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن تحقيقًا من جانب لجنة الاخلاقيات بالاتحاد الدولي"فيفا" مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقية لكرة القدم" كاف"، سيتم فتحه خلال الفترة المقبلة.

صحيفة ماركا الإسبانية أكدت في تقرير نشرته اليوم، الأربعاء، أن لجنة الاختلاقيات ستقوم بالتحقيق مع رئيس كاف بسبب الاتهامات الموجهة إليه من عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي.

وأوضحت الصحيفة أن أحمد أحمد سيتوجه إلى الإكوادور خلال الأيام المقبلة من أجل الخضوع للتحقيق، والذي يتضمن اتهامات بالفساد المالي التي قد تؤدي لاستقالته من منصبه.

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وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن رئيس الكاف يواجه اتهامات أخرى بالتحرش الجنسي بأربع سيدات يعملن في مقر الاتحاد الأفريقي، لم يتم الكشف عن اسمائهن.

وشدد التقرير الإسباني، أن رئيس الكاف سيكون مطالبًا بالكشف عن سبب إقالة عمرو فهمي من منصبه بدون الرجوع إلى دعم اللجنة التنفيذية في الكاف.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحمد أحمد سبق وأن وعد أنه سيراجع عقود الكاف مع شركة لاجاردير الفرنسية، بمجرد أن يتولى مهمامه كرئيس الاتحاد الأفريقي.

واختتمت بأن أحمد أحمد يواجه إتهامًا بالتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة بأموال مشتبه أن تكون من شركة لاجاردير لدفعه للتراجع عن مراجعة العقود.