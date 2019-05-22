محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن طارق الغنام أسطورة الأهلي في كرة السلة، اعتزاله النهائي، بعد 23 سنة قضاهم مع اللعبة.
وكتب الغنام عبر حسابه على فيسبوك: "أتمنى أنني قد قدمت شيئاً لكرة السلة المصرية.. سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر أو نادي الجزيرة.. وأشكر كل من ساهم في هذه المسيرة.. سواء رؤساء اتحاد، أو أندية، أو أعضاء مجلس إدارة أو مدربين، ولاعبين، وحكام، وإداريين".
وكان الغنام أعلن اعتزاله في صيف 2017، بعد التتويج ببطولة إفريقيا، ولكن عدل عن قراره وقبل استئناف مسيرته.
وتوج الغنا خلال مسيرته بـ4 دوري، و8 بطولات للكأس، وبطولتي إفريقيا أبطال الدوري، وأبطال الكؤوس.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة الأهلي في السلة يعلن اعتزاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.