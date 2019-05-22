أسطورة الأهلي في السلة يعلن اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن طارق الغنام أسطورة الأهلي في كرة السلة، اعتزاله النهائي، بعد 23 سنة قضاهم مع اللعبة.

وكتب الغنام عبر حسابه على فيسبوك: "أتمنى أنني قد قدمت شيئاً لكرة السلة المصرية.. سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر أو نادي الجزيرة.. وأشكر كل من ساهم في هذه المسيرة.. سواء رؤساء اتحاد، أو أندية، أو أعضاء مجلس إدارة أو مدربين، ولاعبين، وحكام، وإداريين".

وكان الغنام أعلن اعتزاله في صيف 2017، بعد التتويج ببطولة إفريقيا، ولكن عدل عن قراره وقبل استئناف مسيرته.

وتوج الغنا خلال مسيرته بـ4 دوري، و8 بطولات للكأس، وبطولتي إفريقيا أبطال الدوري، وأبطال الكؤوس.