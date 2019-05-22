عامر حسين: إنهاء الدوري إنجاز وشاهدوا موقف المغرب وتونس وصلاح

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن صعوبة الوقت التي صادفت الموسم المحلي الحالي لم تكن خاصة بالدوري المصري فقط بل عانت منها أفريقيا لأنه موسم استثنائي بسبب تغيير مواعيد المسابقات الإفريقية مما أجبرنا على أن نلعب دورتين لكل بطولة افريقية خلال الموسم الحالي.

أضاف أن إنهاء الدوري عمليا في 3 يونيو المقبل - باستثناء مباراتين - يعد إنجازا إذا ما وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديا ( 34 أسبوعا ) مقارنة بالدوري المغربي الذي يضم 16 ناديا والدوري التونسي 14 ناديا وكلاهما ممتد حتى منتصف يونية

وعن شكوى بعض الأندية التي تمتد فترات التوقف لديها إلى شهر ، أشار رئيس لجنة المسابقات بأن ذلك وارد الحدوث في أي مكان في العالم ضاربا المثل بنادي المقبل.وعن شكوى بعض الأندية التي تمتد فترات التوقف لديها إلى شهر ، أشار رئيس لجنة المسابقات بأن ذلك وارد الحدوث في أي مكان في العالم ضاربا المثل بنادي ليفربول الانجليزي الذي يلعب له محمد صلاح نجم مصر ، وقد أنهى الدوري يوم 12 مايو الحالي ، في حين يستكمل تدريباته منذ ذلك التاريخ استعدادا لمباراة في بطولة أوروبا ستقام 1 يونية المقبل.

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