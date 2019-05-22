تأكد غياب ثنائي المصري عن مباراة الداخلية

تأكد غياب الثنائي إسلام عيسى وكريم العراقي عن المصري خلال مباراته المقبلة أمام الداخلية والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الاثنين المقبل

على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الممتاز.

ويغيب الثنائي عن المباراة، بعد حصولهما على الإنذار الثالث لهما خلال مباراة الفريق أمس أمام الإنتاج الحربي والتي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.