طلعت يوسف مديرا فنيًا للاتحاد السكندري أمام سموحة

اتفق محمد مصيحلي رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري مع طلعت يوسف على قيادة الفريق الأول لكرة القدم في المباراة المقبلة فقط أمام نادى سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري المصري الممتاز.

ووافق طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة على قيادة الفريق السكندري أمام سموحة، مؤكدا أنه قبل هذه المهمه لانها واجب تجاه ناديه الذى كان ينتمى إليه وكان أحد

نجومه، مناشداً جماهير زعيم الثغر بالوقوف صفاً واحداً خلف الفريق لعبور هذه المحنة و العودة من جديد للمكانة الطبيعية التى يستحقها.

وفوض مجلس إدارة النادى الكابتن طلعت يوسف فى تشكيل الجهاز الفنى المعاون له و الذى سيتم إعلانه خلال الساعات القلية القادمة.