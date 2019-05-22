منتخب الجودو يواصل معسكره في الصين استعدادا لبطولة الجراند بيري

غادر القاهرة صباح اليوم الأربعاء بعثة منتخبنا الوطنى للجودو للرجال إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة فى بطولة الجراند بيري وإقامة معسكر إعداد خلال الفترة من 22 مايو الجارى وحتى الأول من يونيو المقبل.

وتعد البطولة إحدى المحطات المهمة لتجميع اللاعبين للنقاط للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام المقبل.

ويرأس البعثة التى تضم 10 أفراد هاشم محمد هاشم عضو مجلس الإدارة، ومعه السيد أبو الميدان مديرًا فنيًّا ، وثمانية لاعبين هم ، محمد عبدالموجود، وعلى حازم، وأحمد على،

ومحمد عبدالعال، ومحمد محيى، وأحمد وحيد، وعبدالرحمن على، وحاتم عبد الآخر .

من جانبه قال المهندس مطيع فخر الدين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، إن البطولة تعد خطوة مهمة لتجميع اللاعبين مزيدًا من النقاط من أجل التأهل إلى الأوليمبياد، والتى يتأهل لها أفضل 18 لاعبًا من حيث عدد النقاط فى كل ميزان على مستوى العالم.

Advertisements

وأشار فخر الدين إلى أن هناك ستة لاعبين مصريين ينافسون أبطال العالم على التأهل،

وهم رمضان درويش، ومحمد عبدالموجود، وحاتم عبد الآخر، وأحمد على، وعبدالرحمن محمد، وأحمد عبدالرحمن .

وحرص رئيس اتحاد الجودو على توجيه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجميع أجهزة الوزارة المعاونة لسيادته، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وجميع الأجهزة التنفيذية باللجنة، وذلك على الدعم المادى والمعنوى الذى توفره أجهزة الوزارة من أجل الوصول للنتائج المرجوة للوصول لأوليمبياد طوكيو 2020.

كما قدم فخر الدين الشكر إلى جميع اللاعبين والأجهزة الفنية وجميع العاملين بالاتحاد، موضحًا أن الوزير أشاد بالإنجازات التى حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية، كما وعد بصرف جميع المستحقات المالية للاتحاد لدى الوزارة فى أقرب وقت، وصرف المكافآت المالية المتأخرة الخاصة للاعبين لتحفيزهم على مواصلة الإنجازات.