أعلن طارق الغنام نجم كرة السلة بالنادي الأهلي اعتزاله اللعبة اليوم الأربعاء بعد مشوار طويل. طويل. وكان طارق الغنام قد أعلن اعتزاله موسم 2017، لكنه تراجع بعد شهر واحد ليكمل مسيرة الإنجازات والبطولات مع القلعة الحمراء. وحقق طارق الغنام 20 لقب مع الأهلي طوال مسيرته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق الغنام يعتزل كرة السلة بعد مشوار طويل مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.