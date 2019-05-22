تأهلت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للاسكواش إلى دور الـ 8 من بطولة بريطانيا المفتوحة بعد الفوز على لاعبة الصين جوي تشان. وفازت نوران على جوي تشان بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما ليوم بدور الـ 16 وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 11-5 / 11-8 / 11-3 واستغرق اللقاء حوالي 23 دقيقة. وتقام بطولة بريطانيا للاسكواش خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوران جوهر تتأهل لدور الـ 8 من بطولة بريطانيا للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.