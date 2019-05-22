اليابان تمنح محمد رشوان وسام الامبراطور أكيهيتو وسام الشمس المشرقة "كيوكوجيتسو شو"

قامت الحكومة اليابانية بمنح الأسطورة الأوليمبية محمد علي رشوان، وسام الامبراطور أكيهيتو، وسام الشمس المشرقة، "كيوكوجيتسو شو"، تكريما له على مساهماته الفعالة في نشر لعبة الجودو، وتقديرا للدور الكبير الذي يلعبه في نقل الثقافة اليابانية إلى مصر، والتعريف بها في شتى المجالات.

ينضم رشوان بذاك لقائمة المصريين الحاصلين على هذا الوسام الرفيع، وهم السفير نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، والسفير محمود كارم، سفير مصر السابق لدى اليابان.

وسيتم تسليم الوسام للبطل الأوليمبي في حفل كبير يقيمه السفير الياباني في جمهورية مصر العربية في مقر السفارة اليابانية بالقاهرة.

وسام الشمس المشرقة هو وسام ياباني أنشأه الامبراطور ميجي سنة 1875 ليكون بذلك أول وسام وطني تمنحه الحكومة اليابانية.

أنشئ الوسام في 10 أبريل 1875 بموجب مرسوم من مجلس الدولة الياباني، وتمثل شارته أشعة تنبعث من الشمس المشرقة التي ترمز إلى اليابان (أرض

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الشمس المشرقة).

يمنح الوسام لمن قاموا بإنجازات بارزة في العلاقات الدولية، ونشر الثقافة اليابانية ومساهمات أسهمت في تقدم مجالاتهم، وتطويرات في مجال الرخاء الاجتماعي والمهني أو في مجال المحافظة على البيئة.

وتحولت أعلى طبقة من وسام الشمس المشرقة بدءا من سنة 2003 إلى وسام مستقل بذاته أطلق عليه اسم "الوشاح الأكبر لوسام زهر الباولونيا".

بدأ منح النسخة الحديثة من وسام الشمس المشرقة لغير اليابانيين منذ سنة 1981.

من أبرز الأسماء التي حصلت على هذل الوسام السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا، والممثل العالمي كلينت إيستوود.