المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير للدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، وذلك على النحو التالي: مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير للدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، وذلك على النحو التالي:

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