بتروجت يشكو سموحة لاتحاد الكرة

تقدم بتروجت بشكوى لاتحاد الكرة ضد نادي سموحة، بسبب سوء معاملة أعضاء مجلس إدارة النادي في الكشف عن بياناتهم الشخصية قبلالدخول لحضور مباراة الفريقين، أمس الأربعاء، باستاد المكس، بجانب الاكتفاء بحضور عدد أقل من 15
كان بتروجت قد خسر أمام الاتحاد السكندري، أمس الثلاثاء، بهدفين نظيفين، وتجمد رصيد الفريق البترولي عند 34 نقطة.
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