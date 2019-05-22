بتروجت يشكو سموحة لاتحاد الكرة

تقدم بتروجت بشكوى لاتحاد الكرة ضد نادي سموحة، بسبب سوء معاملة أعضاء مجلس إدارة النادي في الكشف عن بياناتهم الشخصية قبل

الدخول لحضور مباراة الفريقين، أمس الأربعاء، باستاد المكس، بجانب الاكتفاء بحضور عدد أقل من 15فردا من النادي، بينما حضر عدد كبير من جماهير نادي سموحة.

كان بتروجت قد خسر أمام الاتحاد السكندري، أمس الثلاثاء، بهدفين نظيفين، وتجمد رصيد الفريق البترولي عند 34 نقطة.