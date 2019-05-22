رياضة | فرجاني ساسي في نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي في نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مصر من أجل حضور مباراة نهائي الكونفيرالية بين الفريق الأبيض ونهضة البركان المغربي.

ويلعب الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل، الموافق 26 مايو في إياب نهائي الكونفيدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان اللاعب التونسي ينوي حضور مباراة الذهاب في المغرب، ولكن جاء رفض الأطباء ليحول دون ذلك، خاصة أنه مازال في مرحلة التأهيل، ليقرر حضور مباراة الإسكندرية فقط.

ومن المقرر أن يعود ساسي لتدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بكسر في عظمة الشظية، والتي استلزمت التدخل الجراحي.