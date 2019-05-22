رياضة | برشلونة يستعيد نجمه قبل موقعة نهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعيد نجمه قبل موقعة نهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني تلقى دفعة قوية قبل خوض مواجهة فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.

وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن البرازيلي فيليب كوتينيو انضم للتدريبات الجماعية لفريقه برشلونة اليوم الأربعاء بعد غيابه عن المشاركة بسبب الإصابة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو يعمل على قدم وساق للاستعداد للمشاركة مع برشلونة في نهائي الكأس السبت المقبل أمام فالنسيا.

وتعرض كوتينيو لإصابة على مستوي العضلة ذات الرأسين الفخذية ولكنه نجح في التعافي خلال الأيام الماضية ليعود للمشاركة في التدريبات للتحضير للمباراة النهائية.

عودة كوتينيو للتدريبات الجماعية لبرشلونة اليوم تعد واحدة من الأخبار الجيدة للمدرب فالفيردي والذي يفتقر للهجوم بسبب غياب عثمان ديمبلي.