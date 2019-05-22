رياضة | طلعت يوسف مدربا للاتحاد السكندري أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف مدربا للاتحاد السكندري أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى اتفاقه مع كابتن نادى الاتحاد السكندرى السابق، والمدرب طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المباراة القادمة فقط أمام نادى سموحة فى الاسبوع الـ " 34 " و الأخير لمسابقة الدورى العام الممتاز للموسم الرياضى 2018-2019.

ووافق طلعت يوسف على قيادة نادى الاتحاد السكندرى فى هذه المباراة الهامة و المصيرية من منطلقة عشقه و أنتمائه لهذا الكيان الكبير و الذى هو أحد أبنائه الأوفياء.

وأكد أن قبوله لهذه المهمه واجب مقدس تجاه ناديه الذى ينتمى إليه و يعشقه وكان أحد نجومه، مناشداً جماهير الثغر الوفيه الوقوف صفاً واحداً خلف الفريق لعبور هذه المحنة و العودة من جديد للمكانة الطبيعية التى يستحقها زعيم الثغر.

وقد فوض مجلس إدارة النادى الكابتن طلعت يوسف فى تشكيل الجهاز الفنى المعاون له والذى سيتم إعلانه خلال الساعات القليلة القادمة.