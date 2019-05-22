رياضة | رباعي وادي دجلة في دور الـ8 لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رباعي وادي دجلة في دور الـ8 لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألقت لاعبة أندية وادى دجلة رنيم الوليلي، في التغلب على جيني دانكالف بنتيجة أشواط(3:0) بواقع نقاط (11:4)(11:6) (11:2) ، وذلك في إطار منافسات الدور السادس عشر من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في مدينة هول بإنجلترا في الفترة من 20 مايو حتي 26 مايو2019، والتي يأتي مجموع جوائزها 162,000دولار وبذلك تصعد رنيم الوليلي الى الدور ال8 من البطولة.

وتألقت لاعبة أندية وادى دجلة نوران جوهر، في التغلب على إيملي ويتلوك بنتيجة أشواط(3:0) بواقع نقاط (3:11)(1:11) (3:11) ، وذلك في إطار منافسات الدور السادس عشر من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في يمدينة هول بإنجلترا في الفترة من 20 مايو حتي 26 مايو2019، والتي يأتي مجموع جوائزها 162,000دولار وبذلك تصعد نوران جوهر الى الدور ال8 من البطولة.

وتألق لاعب أندية وادى دجلة علي فرج، في التغلب على مصطفى العسال بنتيجة أشواط(3:1) بواقع نقاط (11:4)(11:7)(11:7) (6:11) ، وذلك في إطار منافسات الدور السادس عشر من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في مدينة هول بإنجلترا في الفترة من 20 مايو حتي 26 مايو2019، والتي يأتي مجموع جوائزها 162,000دولار وبذلك يصعد علي فرج الى الدور ال8 من البطولة.

وتألق لاعب أندية وادى دجلة مازن هشام، في التغلب على ديجو إلياس بنتيجة أشواط(3:2) بواقع نقاط (11:5)(3:11)(11:3)(13:11) (9:11) ، وذلك في إطار منافسات الدور السادس عشر من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في مدينة هول بإنجلترا في الفترة من 20 مايو حتي 26 مايو2019، والتي يأتي مجموع جوائزها 162,000دولار وبذلك مازن هشام الى الدور ال8 من البطولة.