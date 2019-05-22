رياضة | مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون وقت إضافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون وقت إضافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن عدم وجود وقت إضافي في مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وأوضح الغندور أن لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم تنص على عدم لعب وقت إضافي والاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وتقام مباراة الزمالك أمام نهضة بركان الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام العاشرة مساءً.

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب في المغرب بهدف نظيف سجله التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان.