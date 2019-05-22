رياضة | اختراعات المسابقات.. الزمالك يواجه الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختراعات المسابقات.. الزمالك يواجه الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن إمكانية لعب فريق الزمالك مع حرس الحدود أو الجونة يوم 3 من شهر يونيو المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير من مسابقة الدوري المصري والتي جاء فيها إمكانية لعب الزمالك مع حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو وسيتم تحديد أدهما عقب مباراتيهما مع بيراميدز والإسماعيلي.

Advertisements

وتجاهلت لجنة المسابقات تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي سيتم إقامتها غالبًا بعد أمم إفريقيا 2019.