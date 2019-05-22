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رياضة | اختراعات المسابقات.. الزمالك يواجه الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو

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كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن إمكانية لعب فريق الزمالك مع حرس الحدود أو الجونة يوم 3 من شهر يونيو المقبل.

 

 

وأعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير من مسابقة والتي جاء فيها إمكانية لعب الزمالك مع حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو وسيتم تحديد أدهما عقب مباراتيهما مع بيراميدز والإسماعيلي.

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وتجاهلت لجنة المسابقات تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي سيتم إقامتها غالبًا بعد أمم إفريقيا 2019.

 

 

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