رياضة | مفاجآت في قائمة ألمانيا استعدادا لتصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ألمانيا استعدادا لتصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني عن قائمة تضم 21 لاعبا لمواجهتي بيلاروسيا واستونيا في يومي 8 و11 من شهر يونيو المقبل ضمن تصفيات يورو 2020

لمم يتواجد مارك تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة في قائمة المانشافت بسبب إصابته في الركبة بينما توني كروس، لاعب ريال مدريد غاب لمشاكل عضلية بينما الأيام المقبلة سوف تحدد جاهزية مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ الذي عانى في الفترة الماضية من مشاكل في الفخذ.

وجاءت قائمة المنتخب الألماني على النحو التالي:

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حراسة المرمى: بيرند لينو، مانويل نوير، كيفين تراب

الدفاع: ماتياس جينتر، مارسيل هالستين برج، لوكاس كوليسترامين، جوناس هيكتور، تيلو كيرير، نيكو سولز، نيكلاس ستارك، نيكلاس زوله، جوناثان تاه.

الوسط والهجوم:: جوليان براندت، كيا هافرتز، جوليان دراكسلر، سيرجي جنابري، ليون جورتسكا، جوشوا كيميتش، إيلكاي جوندوجان، ليروي ساني، ماركوس ريوس، تيمو فيرنر.