رياضة | جروس يحدد بديلي النقاز والسعيد أمام بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يحدد بديلي النقاز والسعيد أمام بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك المصري، لاعبيه بنسيان نتيجة لقاء الذهاب في نهائي الكونفيدرالية، أمام نهضة بركان والتركيز على لقاء الإياب يوم الأحد المقبل، وبذل أقصى جهد مؤكدا قدرة لاعبيه على الانتصار وحصد اللقب.

وخسر الزمالك في مباراة الذهاب (1-0) بهدف سجله كودجو لابا مهاجم منتخب توجو الذي سجله بالوقت المحتسب بدل الضائع للقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي في بركان.

ويحتاج الأبيض للفوز بهدفين دون رد حتى يتوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخه.

وطلب جروس من إدارة الزمالك عدم حضور الجمهور للتدريبات سواء على ملعب الفريق بالقاهرة أو خلال معسكر الفريق ببرج العرب والذي سيبدأ يوم الجمعة من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين.

واطمأن مدرب الزمالك على جاهزية الثنائي خالد بو طيب ومحمد عنتر ثنائي هجوم الفريق بعد أن شاركا في التدريبات الجماعية وظهرا بصورة طيبة.

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وسيعتمد جروس في مباراة الإياب على بوطيب لتعويض غياب مهاجمه عمر السعيد للإيقاف كما يحل حازم إمام الظهير الأيمن بديلا لحمدي النقاز الموقوف أفريقيا أيضًا.

واستقبلت ادارة الزمالك بعثة نهضة بركان، في مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء، ردًا على حفاوة الاستقبال لبعثة الأبيض في المغرب الأسبوع الماضي.

وقال موقع الزمالك الرسمي، إن مرتضى منصور رئيس النادي كان على رأس مستقبلي بعثة الفريق المغربي "في ظل حفاوة بالغة وبحضور مجموعة كبيرة من براعم النادي التي حملت أعلام الفريق وأعلام المغرب الشقيق والورود".

وسيؤدي نهضة بركان تدريبه الأول في القاهرة، اليوم الأربعاء، بملعب بتروسبورت على مشارف القاهرة وبعد ذلك ينتظر أن تتوجه بعثته إلى الإسكندرية غدًا الخميس.