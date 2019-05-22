رياضة | جروس يكشف رأيه في مهاجم بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يكشف رأيه في مهاجم بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بمستوى التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان عقب لقاء الذهاب بين الفريقين في نهائي الكونفدرالية الافريقية والذي حسمه فريق النهضة لصالحه بهدف نظيف.

وأوضح جروس في حديثه مع إدارة الزمالك عقب اللقاء أن كودجو مهاجم مميز ويجيد استغلال الفرص واستغلال المساحات والتحرك بصورة رائعة داخل الصندوق وتحمس للتعاقد معه.

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وكانت إدارة الزمالك قد قررت الدخول في مفاوضات بشكل مباشر مع اللاعب وانتظرت لمعرفة رأي جروس فيه وهو ما قوبل بالتأييد من جانبه.

ويتنافس على خدمات كودجو أكثر من نادي وعلى رأسهم الأهلي والزمالك والهلال السعودي.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.