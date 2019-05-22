رياضة | الثلاثية التاريخية تهدد انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثية التاريخية تهدد انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عقبة جديدة في طريق انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من نادي ليفربول عن أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب بشدة في التعاقد مع محمد صلاح لتدعيم خط هجوم الملكي في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن العقبة في إتمام انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد هي رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التفريط في الفرعون المصري لرغبته في المنافسة على الثلاثية التاريخية في البطولات الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.