رياضة | الاتحاد السكندري يغازل طلعت يوسف لخلافة طولان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يغازل طلعت يوسف لخلافة طولان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مجلس إدارة الاتحاد السكندري طلعت يوسف المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، على رأس أولوياته لقيادة زعيم الثغر بالفترة المقبلة.

ويسعى مجلس الإدارة لإنهاء المفاوضات مع يوسف، بشكل سريع من أجل إنقاذ الفريق والذي تعرض للنتائج السلبية بالفترة الأخيرة.

وكان حلمي طولان المدير الفني، تقدم باستقالته مساء أمس من قيادة زعيم الثغر، عقب تلقيه هزيمه أمام طلائع الجيش، وبات الفريق مهدد بشكل رسمي للهبوط إلى القسم الثاني.