رياضة | زي النهاردة.. مشهد نادي القرن الذي أسعد الأهلاوية وأحزن الزملكاوية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زي النهاردة.. مشهد نادي القرن الذي أسعد الأهلاوية وأحزن الزملكاوية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم الأربعاء 22 مايو الذكري الثامنة عشر لتتويج الأهلي بجائزة نادي القرن الإفريقي، كأكثر الأندية تحقيقًا للبطولات والإنجازات والنجاحات القارية خلال القرن العشرين.

تسلم جائزة نادي القرن الإفريقي صالح سليم اسطورة القلعة الحمراء ورئيسه السابق في حفل أقيم في مدينة "جوهانسبرج" الجنوب إفريقية يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو لعام 2001، وذلك بعدما اعتلي الأهلي قمة ترتيب التصنيف الإفريقي للاندية بناءًا على ما حققه من انجازات خلال القرن الـ20.

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وأكد "المايسترو" صالح سليم في كلمته بالحفل أن النادي الأهلي سيتواجد بعد 100 عام للتتويج بهذه الجائزة مجددًا.

وأثارت هذه الجائزة لغطًا وجدلًا شديدًا لا يزال ساريًا بين جماهير الزمالك التي حزنت كثيرًا بعدما فاز الأهلي بتلك الجائزة، حيث كانت تري الجماير البيضاء أن فريقها الأحق بها.