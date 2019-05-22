نيمار دا سيلفا يتخلى عن زميله من أجل المرأة القوية ريهانا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غاب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حفل تتويج زميله الشاب كيليان مبابي وتسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2018-2019، وكذلك جائزة أفضل لاعب شاب، من الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين، وقرر أن يكون برفقة فنانة مشهورة.

نيمار نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” برفقة المغنية ريهانا، التي تتواجد في العاصمة باريس تحضيرا لإطلاق مجموعة من الأزياء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.. وعلق نيمار على الصورة بالقول: “ملكة وامرأة قوية”، في إشارة إلى ريهانا.

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موقع “إي إس بي إن” الرياضي، ذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي لا يحضر فيها نيمار حفلا كرويا مهما، إذ سبق له أن فعل الشيء نفسه بحفل جائزة الكرة الذهبية 2018، وفضل البقاء بالمنزل وممارسة ألعاب الفيديو.

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن احتمال انتقال نيمار للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل، وذلك بعد إعلان النجم الفرنسي أنطوان جريزمان استعداده للرحيل عن أتلتيكو مدريد.