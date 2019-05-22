أليكسيس سانشيز يعوض الفشل ببطولة فيلم سينمائي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يؤدي النجم الشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، دور البطولة في فيلم “مي أميغو أليكسيس” أي “صديقي أليكسيس”، الذي سيعرض في دور السينما داخل شيلي نهاية شهر مايو الجاري.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن موقع “سبورت بايبل”، فإن الفيلم سيحكي قصة صبي يحلم بالسير على خطى سانشيز، الذي اعتبر قبل سنوات، واحدا من أكثر المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية.

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لاعب برشلونة السابق كتب في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عن فيلمه، وقال: إنه سعيد بالمشاركة به، موضحا أنه سيكون متاحا في قاعات السينما بدءا من يوم 30 مايو.

سانشيز البالغ من العمر 30 عاما، كان قد أنهى موسما كرويا صعبا قدم خلاله أداء باهتا، وغاب في كثير من مباريات الموسم المنصرم بسبب الإصابة أو تراجع المستوى، وسجل هدفين فقط في كافة المنافسات.

اللاعب رغم غيابه شبه المستمر عن مانشستر يونايتد؛ إلا أنه يتقاضى أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.