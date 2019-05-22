كريستيانو رونالدو يصيب صديقته ونجله في واقعة طريفة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، برفقة والدته، وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، ونجله الأكبر كريستيانو جونيور، بتتويج فريقه بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم، تداولوا لقطات طريفة لحادثة جرت مع كريستيان خلال احتفاله بكأس البطولة بجانب نجله وجورجينا ووالدته، حيث ظهروا وهم يستعدون لالتقاط صورة تذكارية مع الكأس التي كانت بين يدي النجم البرتغالي.

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وأثناء التجهيزات لالتقاط الصورة، فلتت الكأس قليلا من يد رونالدو لتصطدم برأس ابنه جونيور، قبل أن يحاول النجم البرتغالي تلافي الموقف ليصيب خطيبته بالكأس هذه المرة في الجهة المقابلة.. ولم ينتبه رونالدو لإصابة ابنه كريستيانو جونيور، الذي سارعت جدته، لمواساته بعد الإصابة بالكأس.

فريق يوفنتوس كان قد توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، وكان قد ضمن الفوز باللقب قبل 5 جولات من إسدال الستار على منافسات الكالتشيو.

يشار إلى أن رونالدو كان قد ساهم بتحقيق يوفنتوس للقب الدوري الثامن على التوالي، وحاز على صدارة هدافي الفريق، برصيد 21 هدفا، كما حصل على جائزة لاعب العام في إيطاليا.