انت الان تتابع تفاصيل خبر عُمان تواجه 4 أندية أوروبية ودياً استعداداً لـ"خليجي 24" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 02:54 مساءً - يدرس الاتحاد العُماني لكرة القدم مواجهة أربعة أندية أوروبية ودياً، في إطار استعداده لخوض بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24)، المقررة إقامتها في قطر، أواخر هذا العام.

وذكرت قناة "الكأس" القطرية، نقلاً عن مصادر لم تسمها داخل الاتحاد العُماني للعبة، أن المسؤولين يدرسون توجيه طلبات لأربعة أندية أوروبية لمواجهتها ودياً، في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات القارية المؤهلة لمونديال قطر، إضافة إلى بطولة كأس الخليج في الدوحة أيضاً.

وأضافت القناة القطرية، أن الخطة المبدئية لـ"الأحمر" العُماني تكمن بإقامة معسكر خارجي في ألمانيا، وسط توقعات بإمكانية إجرائه في يوليو المقبل، لكنها في الوقت ذاته لم تُسمِ الأندية الأربعة المتوقع مقارعتها ودياً.

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وأشارت إلى أن المنتخب العُماني بقيادة مدربه الهولندي إروين كومان، يتطلع للدفاع عن لقبه في النسخة الرابعة والعشرين من البطولة الخليجية، بعدما تُوّج بلقبها في الكويت، مطلع 2018.

ويضع كومان على رأس أولوياته تجديد صفوف المنتخب العُماني وتقديم الإضافة المطلوبة، خاصة أنه تولى منصب المدير الفني لـ"أبطال الخليج"، خلفاً وبترشيح من مواطنه بيم فيربك.

ويعتمد "الأحمر" العُماني بعد إسدال الستار على المسابقات الرسمية هذا الموسم، على عدد من المعسكرات الداخلية القصيرة، كما يضع ضمن رؤيته الاستعداد بصورة مكثفة في الخارج للوصول بالمنتخب إلى أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.