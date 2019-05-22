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دي خيا يرفض العرض الأخير لتجديد تعاقده

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٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

ديفيد دي خيا

ديفيد دي خيا

رفض الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، عرض مانشستر يونايتد الأخير لتجديد تعاقده، حيث بدا واضحًا عدم رغبته في الاستمرار في صفوف اليونايتد لأبعد من الموسم المقبل، ليجبر بالتالي مسؤولي مانشستر يونايتد على بيعه خلال الصيف الجاري، وفشل اليونايتد في تلبية رغبة الحارس الإسباني بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الرقم المعروض عليه من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يخطط لشراء دي خيا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، أو الانتظار للحصول على خدماته بالمجان الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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ويمثل رفض دي خيا ضربة قوية لمدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، والذي يحاول إعادة بناء الفريق، وتوج الإسباني بأفضل لاعب في الموسم في مانشستر يونايتد 4 مرات في آخر 6 مواسم، إلا أنه عانى من انخفاض في المستوى بشكل ملحوظ في الموسم المنقضي. ويبدو أن مانشستر يونايتد لن يكون قادرًا على المنافسة على

ويمثل رفض دي خيا ضربة قوية لمدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، والذي يحاول إعادة بناء الفريق، وتوج الإسباني بأفضل لاعب في الموسم في مانشستر يونايتد 4 مرات في آخر 6 مواسم، إلا أنه عانى من انخفاض في المستوى بشكل ملحوظ في الموسم المنقضي.

ويبدو أن مانشستر يونايتد لن يكون قادرًا على المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل، الأمر الذي يحفز دي خيا على الرحيل تجاه سان جيرمان الذي لا ينافس على لقب الدوري الفرنسي وحسب، بل ينافس أيضًا من أجل التتويج بلقب ، وهي المسابقة التي سيغيب عنها اليونايتد الموسم المقبل.

وفي حال رحل دي خيا، فسيعتمد سولسكاير على الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو، مع إمكانية استعادة خدمات دين هندرسون الذي تألق في إعارته لصفوف شيفيلد يونايتد.

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