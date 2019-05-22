انت الان تتابع الأهلي في مهمة الدفاع عن صدارة الدوري ضد الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

الأهلي والإسماعيلي

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثمانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي هذه المباراة ورصيده 73 نقطة بعد فوزه على إنبي في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ويتبقى له مبارتان أمام المقاولون والزمالك، بخلاف مواجهة الإسماعيلي الليلة، إذا جمع المارد الأحمر منها 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، والذي يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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ويطمح الأهلي في مواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة تلو الأخرى لمعانقة درع الدوري، والفوز بالمسابقة المحلية للمرة الثالثة على التوالي خاصة بعد الخروج من البطولة الإفريقية على يد فريق صن داونز من الدور ربع النهائي. وحذر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من التخبط الفني لدى فريق الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن