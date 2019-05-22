انت الان تتابع جاريث بيل: لاعبو الكرة هم محض روبوتات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهاجم الويلزي جاريث بيل

أعرب المهاجم الويلزي جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن أسفه حيال حياة لاعبي الكرة الذين يتم التعامل معهم كما لو كانوا "روبوتات" لا يحق لهم التحكم في حياتهم الخاصة ولا يستطيعون اختيار جداول مواعيدهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن المسيرة الرياضية قصيرة وتستحق التضحية.

وقال بيل: "الرياضي المحترف وخاصة إذا كان ضمن أحد الفرق لا يحق له اختيار جدول مواعيده، كما هو الحال في الجولف أو التنس، نحن روبوتات وحسب، يقولون لنا أين علينا أن نتواجد ومتى، في أي ساعة علينا أن نتناول الطعام وفي أي ساعة علينا أن نتدرب، الأمر يبدو كما لو أنك فقدت السيطرة على حياتك بطريقة ما".

وجاءت تصريحات بيل في هذا الصدد متفقة تماما مع ما قاله زميله في المنتخب الويلزي ليوين نياتانجا الذي أكد قبل بضعة أيام أن المال لا يمثل كل شيء وأنه يعرف لاعبين كانوا يكرهون كرة القدم.

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وتابع بيل قائلا: "لا يمنحوك فرصة اختيار ما ترغب في أن تقوم به أو أن تقوم به في الوقت الذي تريد، يمكنني أن أتفهم تماما لماذا يقول هذا".

واستطرد بيل قائلا: "على جانب أخر أعتقد أن مسيرة كرة القدم قصيرة للغاية وأن الأمر يستحق التضحية أحيانا، بعض الأشخاص يعتقدون أن الأمر يستحق والبعض الأخر لا يرون هذا، ولكن الجميع يعرفون متي تحين لحظة الاعتزال".

وأوضح بيل أنه استمتع بكرة القدم بشكل أكبر عندما كان طفلا، واختتم قائلا: "عندما تكون طفلا لا تكون منشغلا بالتفكر، يمكنك الاستمتاع مع أصدقائك، عندما تلعب في المستويات الكبيرة تتعرض لجميع أنواع الضغوط والتوقعات، هناك أشخاص تتحدث بشكل سلبي دائما، وهنا تفقد كل مشاعر الطفولة".