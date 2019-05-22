شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يتدخل لخطف «ماتا» بأوامر «بينيتيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سيدخل نادي نيوكاسل الإنجليزي في سباق التوقيع مع النجم الإسباني خوان ماتا بأوامر المدير الفني رافائيل بينيتيز، في حال استمراره على رأس الجهاز الفني للنادي.

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وانتهى عقد «ماتا»، صاحب الـ 31 عامًا، مع ناديه مانشستر يونايتد إذ يحق له التوقيع لأي ناد مجانًا هذا الصيف.



وتبدي عدد من أندية الدوري الإسباني اهتمامها باللاعب، وعلى رأسها ناديه السابق فالنسيا وبرشلونة، كما يجذب اللاعب اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كذلك.

ولا يزال «بينيتيز» يتفاوض مع إدارة نيوكاسل حول تجديد عقده، فيما أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الإسباني طلب من الإدارة أن تكن أكثر انفتاحًا على التوقيع مع اللاعبين أكبر من 26 عامًا وأن يدفعوا رواتب أكثر تنافسية، كما طلبضم خوان ماتا، الذي سبق ودربه في تشيلسي.