مانشستر يونايتد يُطارد هدفه في يوفنتوس

دخل مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات مع الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، استعدادًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يتطلع إلى إعادة هيكلة الفريق من جديد لاستعادة البطولات، ويرى أن باولو ديبالا من أهم العناصر التي ستضيف للفريق.

وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك قبل إعلان رحيل ماكس أليجري المدير الفني ليوفنتوس.

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وأكد جوستافو شقيق ديبالا هذا الأمر للإذاعة الأرجنتينية، وقال "هناك فرصة جيدة لأن يغادر.. إنه بحاجة إلى التغيير".

وأضاف "باولو ليس سعيدًا هناك. ليس الوحيد، هناك العديد من اللاعبين الذين لا يشعرون بالراحة في يوفنتوس.. ولن يكون هو الوحيد الذي سيغادر أليانز ستاديوم هذا الصيف".

وفقًا للمصادر الإيطالية، فإن يونايتد يضغط بقوة للتوقيع مع ديبالا منذ أكثر من شهر، خاصة بعدما فقد الفريق المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.